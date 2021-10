Milan, ora 18 giorni di fuoco: dopo Bologna e Torino, ecco Roma, Porto e derby

Il Corriere della Sera in edicola questa mattina riferisce che il Milan è atteso ora da 18 giorni di fuoco: dopo gli impegni contro Bologna e Torino, per i rossoneri di Pioli arriverà una serie tremenda contro Roma, Porto e infine il derby contro l'Inter del 7 novembre. Stefano Pioli spera di recuperare in queste settimane qualche giocatore indisponibile.