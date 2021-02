Milan, ora due partite decisive contro Stella Rossa e Roma

Il Milan è in crisi di risultati e per questo, secondo il Corriere della Sera, diventano ancora più decisive le prossime due partite contro Stella Rossa e Roma: i rossoneri di Pioli non possono infatti assolutamente fallire giovedì il passaggio agli ottavi di Europa League e poi domenica contro i giallorossi terzi in classifica devono ripartire anche in campionato dopo due ko di fila.