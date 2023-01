Milan. Origi, Messias e Rebic ancora out: puntano alla Coppa Italia

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

L'infermeria rossonera rimane ancora piuttosto affollata, specialmente in attacco dove ai box troviamo Divock Origi, Junior Messias e Ante Rebic. Nessuno dei tre è in grado di recuperare in vista della sfida alla Roma di domani ma, eventualmente, qualcuno di loro potrebbe riuscire a rientrare in gruppo per essere a disposizione nella sfida di Coppa Italia contro il Torino che si giocherà mercoledì 11. Lo riferisce Tuttosport.