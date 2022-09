Milan, Origi punta il Chelsea: vuole esserci il 5 ottobre

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riportato ieri da MilanNews.it (QUI), Divock Origi procede con il suo programma di recupero che lo ha visto anche al lavoro con lo staff della nazionale belga. Il numero 27 rossonero tornerà a correre sul campo la prossima settimana e ha l'obiettivo di tornare a disposizione per il 5 ottobre giorno della trasferta di Stamford Bridge contro il Chelsea, stadio che conosce bene come tutti quelli su suolo inglese. Lo riporta Tuttosport.