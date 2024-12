Milan, pace fatta tra Fonseca e Theo: il tecnico parla col difensore che tornerà dal 1'

Vietato sbagliare questa sera fra Milan e Roma. La sfida di San Siro fra i rossoneri e i giallorossi sarà molto interessante non solo dal punto di vista del fascino del match ma soprattutto per la situazioni in classifica delle due squadre. I padroni di casa vogliono cercare di rientrare in corsa per una posizione europea così come i capitolini e poter chiudere il 2024 con il sorriso. La gara non sarà certamente semplice visto che chi uscirà sconfitto vedrà complicarsi il proprio cammino.

E proprio sui rossoneri si concentra l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Paulo Fonseca ritrova dal primo minuto Theo Hernandez. Il tecnico portoghese, si legge, ha parlato con il terzino francese e tornerà a giocare da titolare. Non ci sarà invece Pulisic mentre Bennacer andrà in panchina.