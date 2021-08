Milan-Panathinaikos, Davide Calabria sarà il capitano dei rossoneri

È uscita la formazione ufficiale del Milan per il match amichevole di questa sera contro il Panathinaikos: Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Leao; Rebic, Giroud.

Con Alessio Romagnoli in panchina, è lui capitano del Milan, la fascia andrà a Davide Calabria: dopo Alessio e Franck Kessie (assente per infortunio) è Davide il rossonero con più presenze in rosa.