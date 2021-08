Milan-Panathinaikos, prosegue la vendita dei biglietti per il test di sabato: i dettagli

Su acmilan.com è possibile acquistare i biglietti per l'ultima amichevole del pre campionato del Milan, in programma sabato 14 agosto alle 20:30 contro il Panathinaikos. Per assistere al match del "Rocco" di Trieste è necessario il GREEN PASS o Tampone effettuato da meno di 48 ore.

Prezzi:

- Tribuna Pasinati: Intero € 37 + dp - Ridotto* € 30 + dp

- Tribuna Colaussi: Intero € 30 + dp - Ridotto* € 25 + dp

- Curve: Intero € 20 + dp - Ridotto* € 15 + dp

*Ridotto per Under 16, Disabili < 75 %.

Acquista i biglietti! Prenota online o allo 060406 (attivo lun-ven ore 9-19) e paga in contanti nei 45.000 Punti Mooney (bar, tabaccherie, edicole), oppure acquista online con carta di credito e prepagata. (CLICCA QUI)