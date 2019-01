Milan, Paquetà ha buone chance di esordire in Coppa Italia

Per vedere in azione Lucas Paquetà i tifosi milanisti dovranno pazientare ancora un po’, ma forse nemmeno troppo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, le possibilità che il brasiliano giochi per qualche minuto sabato in Coppa Italia con la Samp sono concrete. Anche perché - sottolinea la rosea - altrimenti sarebbe molto complicato immaginarlo in campo nella Supercoppa italiana contro la Juve.