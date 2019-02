Milan, Paquetà imprescindibile: domani sarà 8 su 8

Da quando è sbarcato in Italia, Lucas Paquetà ha sempre giocato. Il talento brasiliano acquistato per 35 milioni dal Flamengo, è diventato subito un elemento imprescindibile per la squadra di Gennaro Gattuso. Domani contro l’Atalanta dovrebbe giocare nuovamente dall’inizio e sarebbe per lui l’ottava volta su otto partite da quando è ricominciato il campionato dopo la sosta d’inizio gennaio. La testimonianza tangibile che Paquetà si è subito integrato negli schemi dell’allenatore calabrese ed è uno dei protagonisti, insieme a Piatek, del Milan versione 2019. Per lui anche un assist vincente, a favore del polacco ex Genoa, oltre al recente gol con il Cagliari in campionato.