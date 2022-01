Milan, parte il 2022: Tomori il più impiegato nella prima parte di stagione

Come riportato dal portale transfermarkt, Fikayo Tomori è il giocatore del Milan che ha giocato più minuti, considerando anche la Champions League, in questi primi mesi di stagione 2021/2022. Il difensore centrale ex Chelsea, è a quota 1890 minuti in campo. Ecco le prime posizioni di questa speciale classifica:

Tomori 1890 minuti

Theo Hernandez 1633 minuti

Saelemaekers 1601 minuti

Kessie 1514 minuti

Tonali 1511 minuti