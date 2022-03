Milan, per Gabbia si valuta il prestito

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Anche in base alle necessità delle liste, in estate verrà presa una decisione su Matteo Gabbia. Lo riporta il quotidiano Tuttosport, che si sofferma sul futuro del giovane difensore rossonero, il quale - si legge - potrebbe essere ceduto in prestito per giocare con continuità. Come avrebbe fatto già a gennaio se il reparto arretrato di Pioli non fosse stato in difficoltà.