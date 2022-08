Milan, per il centrocampo si pensa a Vranckx: i numeri della passata stagione

MilanNews.it

Aster Vranckx è il nome nuovo per il centrocampo del Milan. Il classe 2002 di proprietà del Wolfsburg, nella passata stagione ha raccolto 24 presenze in Bundesliga e 4 in Champions League segnando anche due gol. Nella stagione in corso, invece, l'ex Mechelen ha giocato una sola partita in Bundesliga e non è stato convocato per l'ultima gara disputata dai biancoverdi contro lo Schalke 04.