Milan, per il rush finale c'è bisogno dei ricambi in attacco

Mancano 10 partite al termine della stagione del Milan, e in questo rush finale, Stefano Pioli avrà bisogno di più abbondanza in attacco per difendere, quantomeno, il secondo posto in classifica. Zlatan Ibrahimovic ha recuperato dall’infortunio, mentre Mario Mandzukic dopo la sosta, con tutta probabilità, tornerà a disposizione. Per quel che riguarda Rafael Leao i tempi dovrebbe essere un po’ più lunghi, ma non essendo partito con la sua Nazionale, può recuperare a Milanello con calma. Invece, Ante Rebic, dovrà scontare solo un’altra giornata di squalifica. Il Milan ha bisogno di ritrovare i ricambi in attacco, oltre che la costanza nel trovare i gol, per non fare troppa fatica a qualificarsi alla prossima Champions League.