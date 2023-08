Milan, per Saelemaekers servono 10 milioni: Betis sempre interessato

Dopo un grande e dispendioso mercato in entrata, l'ultima fase della sessione del Milan sarà dedicata (anche) alle cessioni. In uscita da Milano c'è Alexis Saelemakers, che a destra sarà chiuso da Pulisic e Chukwueze e che proprio come Messias è pronto a lasciare i rossoneri. Come scrive la Gazzetta dello Sport, il Betis ha preso contatti con il belga, trovando un'intesa di massima con il giocatore, e ora inizierà a lavorare con il Milan, che chiede circa dieci milioni per liberarlo.

In uscita anche Fodé Ballo-Touré, per cui si è fatto avanti il Werder Brema ma per cui ancora non c'è l'accordo. I tedeschi vogliono un prestito, il Milan spinge per la cessione a titolo definitivo: si tratta. Resta un rebus, invece, Mattia Caldara. Tornato dal negativo prestito allo Spezia, il difensore centrale ha avuto un interessamento del Verona, ma l'ingaggio altissimo del difensore (oltre due milioni), ha scoraggiato il club veneto.