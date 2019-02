Piatek ha avuto un impatto a dir poco devastante sul mondo Milan. Il polacco ha già messo a referto 6 gol in 5 partite, trascinando i rossoneri sia in campionato che in Coppa Italia. L'ultimo giocatore del Milan a essere andato a segno in tutte le prime tre partite da titolare in Serie A era stato Mario Balotelli (nel febbraio 2013).