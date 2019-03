Milan, Piatek decisivo anche senza segnare

Le medie sono diventate un po’ meno mostruose. In fondo, anche Piatek è umano. Tuttavia, come evidenzia La Gazzetta dello Sport, il polacco, anche in una giornata complicata, ha provato a sgomitare finendo per entrare nei due episodi decisivi della partita. Il pistolero, infatti, si è fiondato tra Musacchio e Lirola in occasione del gol-vittoria e nella ripresa ha costretto Consigli al fallo da rosso.