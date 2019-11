Milan, Pioli era tentato dalla difesa a tre: rivoluzione rimandata

In settimana Pioli ha seriamente riflettuto sull’ipotesi di anticipare già con la Juventus la rivoluzione che ha in mente fin dal giorno del suo arrivo (difesa a tre con due esterni offensivi) e che pensava però di attuare soltanto dopo la sosta per le Nazionali. Come riporta il Corriere della Sera, la sconfitta con la Lazio stava spingendo il tecnico del Milan ad anticipare i tempi, invece alla fine dovrebbe essere confermato il 4-3-3.