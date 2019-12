Milan, Pioli non ha perso la speranza di riagganciare il treno europeo

Una partita che può rappresentare una svolta. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport sottolinea l’importanza della gara di questa sera per il Milan. "In questo momento tutte le partite per noi hanno un valore che va al di là dei tre punti". Perché Pioli - scrive la rosea - non ha perso la speranza di riagganciare il treno europeo: "Io non sono qui per fare un lavoro normale - ha aggiunto il tecnico alla vigilia del match - chi allena il Milan non può fare a meno di puntare all’Europa".