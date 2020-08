Tommaso Pobega ha rinnovato il suo contratto con il Milan fino al 30 giugno 2025. L’ufficialità è arrivata nella giornata di ieri. Il centrocampista classe ‘99 ha giocato l’ultima stagione in prestito al Pordenone, in Serie B. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Pobega si unirà ai compagni e sarà valutato da Pioli durante la preparazione.