Milan, Pobega si aggrega al Nazionale che si raduna oggi a Coverciano

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riporta questa mattina il Corriere della Sera, il centrocampista di proprietà del Milan, quest'anno al Torino, Tommaso Pobega è stato chiamato dal Ct della Nazionale Roberto Mancini, insieme ad altri sette giocatori, per radunarsi insieme ai 30 convocati a Coverciano in vista delle sfide di Nations League e della Finalissima contro l'Argentina. Anche per Pobega dunque, che tornerà in rossonero dalla prossima stagione, ci sarà un rientro posticipato a Milanello rispetto alla data del 4 luglio, giorno in cui inizierà il raduno della squadra Campione d'Italia.