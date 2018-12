Milan, preoccupa l'inconsistenza della squadra

Fonte: di Paolo Vinci

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Esce dal Dall'Ara un Milan impalpabile ed inconcludente. Senza Anima. Ci si aspettava una squadra avvelenata e propositiva. Si è visto l'esatto contrario. Ora il problema non è tanto la classifica, né la stessa gravissima squalifica dei due centrali, quanto l'inconsistenza della squadra e l' assoluta sterilità dell'attacco. Obiettivamente non si vede uno spiraglio di luce per il Milan, né una possibile ispirazione tattica di Gattuso. Che sarebbe necessaria per uscire da questo stallo tecnico, tattico, psicologico.