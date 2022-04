Milan, prima mancata presenza stagionale per Saelemaekers: contro il Bologna non è nemmeno subentrato

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Nella sfida di lunedì sera contro il Bologna, per la prima volta in stagione, Alexis Saelemaekers non è nemmeno subentrato nel corso del match. L’esterno offensivo belga, interrompe dunque la striscia di presenze consecutive con il Milan in questa stagione a quota 39. I numeri ci dicono che ha giocato per ora complessivamente 2092 minuti, con 2 gol e 3 assist complessivi fra Serie A, Coppa Italia e Champions League.