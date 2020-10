In avvicinamento all'importante stracitaddina milanese è giusto a guardare a dati e statistiche relative a questa partita. In particolare in casa Milan, per la prima volta dopo 22 anni, non sarà presente nessun giocatore di origine sudamericana. Una novità per una squadra, come i rossoneri, abituata ad avere tra le propria fila molti talenti e giocatori sudamericani.