Milan Primavera, ad assistere al match presenti Ibrahimovic e Vincenzo Vergine

E' il giorno di Milan-Roma, in programma questa sera alle 20:45 in quella che potrebbe essere una sfida chiave per il percorso dei rossoneri in campionato. In questo momento però, è anche in corso la sfida tra Milan Primavera e Torino, con i ragazzi di Ignazio Abate a caccia dell'Inter prima in classifica.

Ad assistere al match presso il Puma House of Football del centro sportivo di Vismara, presenti quest'oggi anche Zlatan Ibrahimovic e il Responsabile del Settore Giovanile rossonero Vincenzo Vergine.