Milan Primavera, alle 11 il match con il Cagliari: le formazioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alle 11 il Milan Primavera torna in campionato dopo la grande prestazione in Youth League contro il Salisburgo. I rossoneri, oggi, affronteranno il Cagliari, match valido per la quinta giornata di Primavera 1. Il match sarà visibile su Sportitalia. Attraverso il nostro live testuale, invece, non vi perderete neanche un'azione dei rossoneri: seguici su MilanNews.it!

Le formazioni ufficiali:

Milan (4-3-3): Nava; Bakoune, Coubis, Paloschi, Bozzolan; Gala, Eletu, Zeroli; Omoregbe, El Hilali, Traorè. A disposizione: Pseftis, Bartoccioni, Simic, Nsiala, Pluvio, Stalmach, Foglio, Rana, Scotti, Longhi, Rossi, Bartesaghi. All. Abate.

Cagliari: Lolic, Zallu, Palomba, Carboni, Masala, Caddeo, Vitale, Vinciguerra, Belloni, Coriano, Del Pupo. A disposizione: Iliev, Idrissi, Conti, Pintus, Pulina, Kosiqi, Cavuoti, Veroli, Arba, Mameli, Konate, Sulis, Yanken, Griger. All: Filippi.