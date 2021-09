Milan, primo gol stagionale per Ibrahimovic

Dopo aver saltato la preparazione estiva, Zlatan Ibrahimovic ha lavorato duramente per essere a disposizione di mister Pioli per l'inizio di campionato. Nel match di oggi contro la Lazio, l'attaccante svedese è entrato al minuto 60. A Zlatan sono bastati solamente sette minuti per firmare il suo primo sigillo in campionato, proprio alla prima partita stagionale.