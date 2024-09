Milan, Pulisic ha effettuato più passaggi chiave di qualsiasi altro giocatore in Serie A in questa stagione

Come riporta il profilo di WhoScored.com su X, l'attaccante rossonero Christian Pulisic ha effettuato più passaggi chiave di qualsiasi altro giocatore in Serie A in questa stagione (10). Con "passaggio chiave" si intendo l'ultimo passaggio che porta al tiro in porta un compagno.

Christian Pulisic has made more key passes than any other player in Serie A so far this season (10). pic.twitter.com/6LwUfiAOFb