Milan, Pulisic taglierà il traguardo delle 50 presenze in Serie A contro l'Atalanta

Christian Pulisic è a quota 49 presenze in Serie A, ovviamente tutte con la maglia del Milan, e quindi nel prossimo impegno dei rossoneri contro l'Atalanta, l'attaccante americano taglierà il traguardo delle 50 presenze nel massimo campionato italiano. Il numero 11 rossonero è al momento il miglior marcatore stagionale del Diavolo con otto reti segnate in tutte le competizioni (cinque in Serie A e tre in Champions League).

DOVE VEDERE ATALANTA-MILAN

Data: venerdì 6 dicembre 2024

Ora: 20:45

Stadio: Gewiss Stadium, Bergamo

Diretta TV: DAZN, Sky Sport

Web: MilanNews.it