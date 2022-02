Milan, Puma e Koché insieme per una nuova upcycling collection

Fonte: acmilan.com

AC Milan, PUMA e KOCHÉ festeggiano l'unione di sport, tradizione e know-how di Couture creando una capsule collection realizzata dal recupero di maglie da calcio inutilizzate, completamente rielaborate e in edizione limitata.

La collezione verrà svelata ufficialmente durante la Paris Fashion Week e sarà in vendita su www.koche.fr a partire dal 28 febbraio.

PARIGI incontra MILANO: due città globali, capitali della moda e dello stile, le cui identità sono racchiuse nel DNA di AC Milan e KOCHÉ. La loro fusione è evidente in questa nuova collezione, che unisce il design inconfondibile e ambizioso di KOCHÉ, la tradizione e il carattere innovativo di AC Milan e l'esperienza nello sportswear di PUMA, in un mix unico di stili e valori.

La Fondatrice e Direttrice Artistica di KOCHÉ, Christelle Kocher, ha scelto maglie da calcio mai indossate, realizzate da PUMA per AC Milan, e le ha fuse con tessuti riciclati KOCHÉ e stampe delle precedenti stagioni, con l'obiettivo di ridisegnare, tagliare, cucire e impreziosire gli stessi capi. Il risultato è una serie di capi di lusso KOCHÉ, con il tocco sportivo delle maglie di AC Milan realizzate da PUMA.

Christelle Kocher ha dichiarato: "L'utilizzo di tessuti riciclati è un modo nuovo di immaginare la moda e rispettare l'ambiente. È stato emozionante creare questa capsule KOCHÉ in edizione limitata con il supporto di PUMA e AC Milan, tenendo in considerazione il suo impatto sul pianeta".

Il Chief Revenue Officer di AC Milan, Casper Stylsvig, ha aggiunto: "Siamo molto entusiasti di questa incredibile collaborazione con Christelle Kocher e PUMA, ispirata da valori condivisi quali sostenibilità, inclusione, creatività e progressività. È la testimonianza della versatilità del brand AC Milan e della sua capacità di sapersi muovere a proprio agio anche in settori diversi da quello del calcio, e di poter avere una propria voce anche in aree come moda e lifestyle. Superare i confini del calcio è un modo fantastico ed efficace di dimostrare il valore del nostro brand, attraendo allo stesso tempo nuovi tifosi. Poter far questo assieme a KOCHÉ, un brand con il quale condividiamo numerosi valori importanti, ci rende particolarmente orgogliosi".

Heiko Desens, Global Creative Director & Innovation di PUMA, ha commentato: "È fantastico vedere come questa partnership tra KOCHÉ, marchio di moda parigino in ascesa, e AC Milan, un dei Club di calcio più importanti dal punto di vista culturale, abbia preso vita. Stiamo definendo un nuovo standard nella moda e nello sport con questo lussuoso progetto di upcycling. Gli iconici colori di AC Milan, associati con elementi dello sport e dello streetwear, danno forma a questo bellissimo e sorprendente look RE/KOCHÉ. Decisamente nella lista dei miei capi styling preferiti per la prossima estate".

Sin dal suo lancio, KOCHÉ si batte per valori quali diversità e inclusività di genere, corpo e origini. Tali valori sono pienamente condivisi da AC Milan, che ha fatto di equità, diversità e inclusione le pietre angolari della propria visione a lungo termine.

In vista della sua presentazione ufficiale a Parigi, i giocatori di AC Milan e ambasciatori PUMA Tiémoué Bakayoko e Laura Fusetti hanno partecipato alla campagna di lancio di questa collezione.

Bakayoko ha commentato il design unico creato da KOCHÉ: "È una collezione davvero bella, mi piace molto il mix tra gli iconici colori rossoneri di AC Milan e gli elementi più strettamente fashion. È un mix che funziona alla perfezione".

La giocatrice di AC Milan Women, Laura Fusetti, ha aggiunto: "Così si trasforma una maglia da calcio in un capo alla moda! Mi piace molto questa collezione, così come il fatto che sia stata realizzata pensando alla sostenibilità e con tessuti riciclati".