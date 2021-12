Milan, quanta sfortuna: sei interventi chirurgici in sei mesi

Lo stop di Kjaer ha letteralmente spiazzato il Milan e scombinato i piani di Pioli, che dovrà fare a meno - per tutta la stagione - di un pilastro fondamentale come il difensore danese. Una botta tremenda per il club rossonero che, come sottolinea il Corriere della Sera, negli ultimi sei mesi ha contato sei interventi chirurgici: prima di Kjaer, infatti, erano finiti sotto i ferri Calabria, Ibrahimovic, Maignan, Florenzi e Plizzari.