Con i due pali colpiti ieri contro il Torino in Coppa Italia (da Diogo Dalot e da Davide Calabria), il Milan sale a 10 legni presi nelle ultime 10 partite giocate, in tutte le competizioni. Una dose di sfortuna enorme che da inizio anno sta colpendo la squadra di Stefano Pioli. Nonostante ciò, il Milan è comunque in corsa su tutti i fronti.