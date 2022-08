Milan, quante armi a disposizione dell’allenatore rossonero

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Pioli continua a stupire. Dopo lo Scudetto vinto con idee di calcio innovative, l'allenatore rossonero è pronto ad utilizzare tutte le sue armi a disposizione per fare il bis, come analizzato dalla Gazzetta dello Sport: dai terzini in mezzo al campo e i mediani a ridosso dell'area avversaria, una difesa alta che può trasformarmi in una a linea a tre molto veloce.