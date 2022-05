Milan, quanto aumenta il valore dei tuoi gioielli! Da Leao a Tonali, passando per Theo

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, parlando del progetto Elliott, sottolinea come siano moltissimi i calciatori del Milan ad aver aumentato il loro valore sensibilmente dopo essere sbarcati in rossonero. Rafa Leao, che oggi vale quasi 100 milioni, non è l'unico ad aver accresciuto il prezzo del cartellino. Theo Hernandez, arrivato a Milano per circa 20 milioni, oggi ne vale 60. Fykaio Tomori è passato dai 29 con i quali è stato riscattato dal Chelsea ai 45 attuali. Sandro Tonali è cresciuto clamorosamente in pochi mesi passando da un valore di 20 milioni a uno di 50. Infine Mike Maignan, arrivato in estate per la modica cifra di 14 milioni di euro, oggi ne vale almeno 40. Un progetto che sta funzionando.