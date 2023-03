Milan, quanto è pesata l'assenza di Leao! Col Tottenham dovrà fare il Leao (aggiustando la mira)

La presenza del portoghese nell'11 titolare dei rossoneri è, ovviamente, assolutamente determinante. Non è banale sottolinearlo, non è scontato ribadirlo, ma Leao in questa squadra fa tutta la differenza del mondo. Alcuni numeri lo confermano: con il numero 17 in campo, il Milan conquista 2,26 punti di media a partita, mentre, senza di lui, ne fa 1,2 a match; sono, infatti, 5 sconfitte in 5 partite senza Leao o senza Leao dal primo minuto: Napoli a settembre, Sassuolo e Inter tra gennaio e febbraio, Fiorentina sabato scorso. È vero che il calciatore non segna dalla trasferta di Lecce, ma in questo lungo digiuno è spesso stato l'unico rossonero capace di creare costantemente pericoli, regalando diversi assist non sfruttati poi dai compagni.È abbastanza evidente che, con Leao in campo, il Milan faccia decisamente più paura; l'asso portoghese ha l'uno contro uno, il dribbling, è capace di creare superiorità numerica palla al piede e di regalare profondità ai compagni attirando a sé gli avversari. In una partita tosta come quella che si prospetta in casa del Tottenham, avere uno come lui che costringerà la squadra di Conte a non andare sempre constamentente all'arrembaggio potrà essere determinante. Attenzione, però: Leao deve anche aggiustare la mira, perché poi, in fin dei conti, sono sempre i dettagli che fanno la differenza.