Milan, quasi un mese dall'infortunio di Ibrahimovic: da inizio stagione undici gare saltate

Zlatan Ibrahimovic è assente da quasi un mese. L'attaccante svedese non gioca con il Milan dallo scorso 23 gennaio, quando fu costretto a lasciare il campo al ventisettesimo contro la Juventus per un problema al tendine d'Achille. Da quando si è infortunato, il numero undici rossonero ha saltato quattro partite tra Coppa Italia e Serie A mentre nel complesso sono ben 11 le gare a cui non ha preso parte in stagione per problemi fisici.