Milan, quattro rossoneri si improvvisano telecronisti: il video

Iniziativa simpatica dei canali ufficiali rossoneri con Olivier Giroud, Brahim Diaz, Matteo Gabbia e Sandro Tonali. Nel ritiro austriaco i quattro calciatori si sono improvvisati telecronisti, commentando live alcuni dei gol più belli e decisivi dello scorso campionato: in calce al pezzo il video.

@_OlivierGiroud_, @Brahim, Tonali and Gabbia on commentary for some special goals ️#SempreMilan pic.twitter.com/ytVv6prns5