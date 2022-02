Milan, raccolti fino ad ora 2 punti in più rispetto alla passata stagione

Grazie all'ultima vittoria contro la Sampdoria, il Milan ha raccolto 55 punti in 25 giornate di Serie A; i rossoneri, fino ad ora, hanno dunque conquistato due punti in più rispetto allo stesso turno della passata stagione. L'obiettivo stagionale, come ha ricordato più volte Stefano Pioli, è quello di migliorare i 79 punti raccolti nell'ultimo campionato concluso al secondo posto.

LA CLASSIFICA COMPARATA

Milan 55 punti (+2 rispetto alla Serie A 2020/21 dopo 25 giornate)

*Inter 54 (-2)

Napoli 53 (+9)

Juventus 46 (-6)

*Atalanta 44 (-2)

Lazio 42 (-2)

Roma 40 (-7)

*Fiorentina 39 (+14)

Hellas Verona 36 (-2)

*Torino 32 (+9)

Empoli 31 (in Serie B)

Sassuolo 30 (-6)

*Bologna 28 (=)

Spezia 26 (+1)

**Udinese 24 (-1)

Sampdoria 23 (-8)

*Venezia 21 (in Serie B)

Cagliari 21 (=)

Genoa 15 (-12)

**Salernitana 13 (in Serie B)

*Una partita in meno: confronto calcolato con le prime 24 giornate della Serie A 2020/21

**Due partite in meno: confronto calcolato con le prime 23 giornate della Serie A 2020/21