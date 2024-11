Milan, Rafael Leao ancora in panchina a Monza. Ma il problema non è il rendimento: i numeri lo sostengono

Rafael Leao di nuovo fuori dalla formazione titolare. Sarà questa, salvo sorprese, la scelta di Paulo Fonseca in occasione della sfida che vedrà il Milan di scena al Monza. Terza panchina consecutiva per l'attaccante portoghese, che paga evidentemente un atteggiamento non particolarmente apprezzato dal connazionale.

Ma il rendimento? I rapporti - o più semplicemente la questione caratteriale - sono alla base delle scelte di Fonseca. C'è però anche da interrogarsi su come abbia giocato nelle otto partite fin qui disputate in campionato. E la risposta potrebbe sorprendere, perché a oggi il lusitano ha numeri migliori rispetto alla scorsa stagionale in molti fondamentali.

Per esempio, Leao produce più occasioni da gol (0,41 in media a gara contro lo 0,25 della scorsa stagione) e più assist (0,38 contro 0,26 in media). Ha tirato molto di più nello specchio (1,38 contro 0,74) e raddoppiato le occasioni da gol (2,38 contro 1,59). A calare, ma in misura inferiore rispetto ai miglioramenti, sono per esempio i dribbling riusciti: 3,88 contro i 4,5 medi della scorsa stagione, un passo indietro del 14%.

Quanto alle statistiche difensive, il rendimento di Leao è generalmente in calo, ma in misura ancora meno significativa. Per esempio, Rafael ha portato a casa finora 2,5 recuperi palla a partita contro i 2,62 della scorsa stagione. E concluso 1,5 intercetti contro gli 1,68 dello scorso campionato. Sono numeri molto vicini, oggettivamente. Tornano a migliorare, viceversa, i passaggi chiave: 1,13 in media a partita contro 0,82.

A colpire, è anche il raffronto con la stagione 2021/2022, quella dello scudetto di Pioli, vinto proprio sulle ali di Leao. Che, oggi, rispetto a quella annata, ha registrato un aumento degli xG medi (da 0,31 a 0,41 per match) e di partecipazione nelle azioni che portano a gol (da 0,76 a 0,63). Anche gli assist salgono da 0,24 a 0,38 per match. Molto vicine anche in questo caso le statistiche legate agli intercetti (che scendono da 1,62 al già citato 1,5) e sui recuperi palla (da 2,79 a 2,5).

Numeri alla mano, Leao non sta giocando peggio di quanto abbia fatto in passato. Anzi, in qualche aspetto è migliorato. Il problema è da cercare altrove.

*I dati citati sono tratti da *Comparisonator,uno strumento di confronto dei dati sul calcio, provenienti da 271 campionati professionistici in tutto il mondo, che confronta giocatori e club utilizzando oltre 300 parametri differenti.