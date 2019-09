Il Milan è pronto a lanciare Rebic, l’ultimo acquisto di agosto. In un 4-3-3 - osserva La Gazzetta dello Sport - potrebbe muoversi efficacemente sulla sinistra, ma in generale sarà un giocatore utile soprattutto per la sua duttilità. Dopo le esperienze con Fiorentina e Verona, Rebic torna in Serie A più strutturato e deciso a incidere. E questo per Giampaolo è il dato più importante.