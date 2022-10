MilanNews.it

Secondo quanto emerge dal Corriere dello Sport questa mattina, il Milan ha recuperato per la sfida contro il Monza sia Simon Kjaer che Charles De Ketelaere. Il belga ieri ha lavorato per la prima volta in gruppo dopo l'infortunio rimediato nel post Milan-Juventus e sarà più probabile vederlo a gara in corso per riprendere confidenza.