Milan, Reijnders ha eguagliato il proprio record di gol stagionali nei maggiori 10 tornei internazionali

vedi letture

Come riporta Opta, con la rete segnata contro l’Hellas Verona, Tijjani Reijnders (quattro in 15 presenze finora in questa Serie A) ha eguagliato il proprio record di marcature stagionali registrato nei maggiori 10 tornei internazionali (quattro anche nel 2021/22 ma in 33 gare con l’AZ). Da inizio novembre, solo Moise Kean (cinque) ha realizzato più reti di Tijjani Reijnders nella Serie A 2024/25 (quattro, come Thuram e Lookman).

Questo il tabellino di Hellas Verona-Milan 0-1, gara valevole per la diciassettesima giornata di Serie A 2024/2025:

HELLAS VERONA-MILAN 0-1

Marcatori: 11' st Reijnders (M)

HELLAS VERONA (3-5-1-1): Montipò; Dawidowicz (1' st Daniliuc), Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Belahyane (35' st Tengstedt), Duda, Kastanos (15' st Serdar), Lazovic (28' st Mosquera); Suslov; Sarr (1' st Livramento). A disp.: Perilli, Magro, Faraoni, Bradaric, Dani Silva, Magnani, Alidou, Cisse, Corradi All. Paolo Zanetti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Royal (43' st Tomori), Gabbia, Thiaw, Jimenez; Terracciano, Fofana; Chukwueze (25' st Calabria), Reijnders, Leao (32' pt Theo Hernandez); Abraham. A disp.: Sportiello, Raveyre, Pavlovic, Liberali, Zeroli, Camarda. All. Paulo Fonseca.

Arbitro: Livio Marinelli della sezione di Tivoli

Recupero: 4' 1T; 5' 2T

Ammoniti: 25' pt Emerson Royal (M), 35' pt Dawidowicz (HV)

Note: 45' +1 st espulso Sogliano, ds Verona