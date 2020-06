Milan-Roma, Ante Rebic è l'MVP del match: i suoi dati contro i giallorossi

Alla fine di ogni match, i canali social del Milan chiedono ai tifosi rossoneri di votare l'MVP del match giocato. In particolare, nella gara contro la Roma, il titolo di miglior giocatore del match è stato assegnato a Rebic grazie al 40% dei voti, superando Calhanoglu (35%), Bennacer (13%) e Romagnoli (12%). I dati del match, in particolare, lo certificano: il croato non ha segnato solo il gol dell'1-0 ma è stato il rossonero che ha tirato più volte nello specchio (2), che ha creato più occasioni da gol (2) e che ha effettuato più cross (4).

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">Graft, sacrifice and another key goal! 🤩<br>Congratulations, Ante Rebić, you are our <a href="https://twitter.com/emirates?ref_src=twsrc%5Etfw">@emirates</a> MVP for <a href="https://twitter.com/hashtag/MilanRoma?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#MilanRoma</a> <br><br>Prestazione di sostanza, impreziosita da un gol determinante: è Ante Rebić l'MVP di San Siro <a href="https://twitter.com/hashtag/SempreMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SempreMilan</a> <a href="https://t.co/QmHo4NBMi0">pic.twitter.com/QmHo4NBMi0</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1277523631397113856?ref_src=twsrc%5Etfw">June 29, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>