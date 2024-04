Milan-Roma, Bergomi: "Smalling dal 1' fatta per contrastare Giroud nel gioco aereo"

A pochi minuti da Milan-Roma, Beppe Bergomi dice la sua sulla chiave tattica della partita: "Smalling un po' mi sorprende, perché non ha mai giocato nella difesa a 4. Scelta fatta perché dall'altra parte la presenza di Giroud fondamentale, apre gli spazi, i colpi di testa. Riuscire a vincere quel duello aereo è fondamentale. Nella costruzione del gioco la Roma il terzino destro lo libera per permettre Dybala a entrare dentro. Ma Leao non sempre ti segue, anzi quasi mai".