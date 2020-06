Milan-Roma, l'out di destra è un tabù per Fonseca: Zappacosta o Santon?

Paulo Fonseca avrebbe scelto di affidarsi a Davide Zappacosta per quanto riguardo l'out di destra. Questo è ciò che emerge dalle ultime prove tattiche della squadra giallorossa, anche se l'ex Chelsea non è al massimo delle sue condizioni. Oggi, infatti, il terzino nativo di Sora si sottoporrà a dei test per avere il via libera dai medici. Qualora questi controlli dessero un esito negativo, al suo posto sarebbe pronto a subentrare Santon.