Al 48' della ripresa Alexis Saelemaekers ha trovato il gol del momentaneo 2-1 dopo una grandiosa cavalcata di Leao sulla sinistra, con il portoghese che ha offerto al numero 56 un pallone delizioso al centro dell'area di rigore solamente da spingere in porta. Per il belga è il primo gol della stagione 2020/21 in Serie A.