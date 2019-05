Milan, Romagnoli si tira fuori dal mercato. Per Gigio dipende dalle offerte

In attesa di conoscere il verdetto finale di domenica sera, dove il Milan si giocherà le residue speranze di accedere in Champions League contro la Spal, ma deve sperare che Inter o Atalanta non facciano punti, proseguono i rumors di mercato attorno ai protagonisti in campo. Romagnoli e Donnarumma sono tra i giocatori maggiormente citati in questo periodo, con il capitano che però ha voluto ribadire ancora una volta la sua intenzione. “Io sto bene qua. Le voci sono voci di cui deve parlare della società, io sto bene qua, mi trovo bene a Milano e sono il capitano. Ho tanti motivi per stare qui”, ha affermato il difensore centrale del Milan. Un giocatore prezioso per il futuro del club, e soprattutto un capitano silenzioso che è cresciuto molto in negli ultimi due anni, rinnovando il suo legame con il Milan a scatola chiusa, quando alla guida c’erano ancora i cinesi. Il suo attaccamento alla maglia non è scemato, anzi, ha scommesso sul Milan e vuole portare avanti questa sfida. Anche Gigio dopo la telenovela del rinnovo contrattuale ha vissuto una stagione più serena, ma per lui si vocifera di super offerte pronte dall’estero. Potrebbe essere lui il sacrificato sul mercato per ripianare il rosso in bilancio? La decisione spetta al club qualora arrivassero offerte a cifre irrinunciabili, ma per ora Gigio è totalmente concentrato sul campo, come testimonia la super parata di domenica scorsa contro il Frosinone in cui ha salvato la sua squadra e dato il via alla vittoria dei rossoneri.