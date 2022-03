Milan, round-1 del derby da bene ma non benissimo. Buone notizie per Napoli

MilanNews.it

Bene, ma non benissimo. È con questa estrema sintesi che si potrebbe racchiudere - almeno a giudizio di chi scrive - risultato e prestazione del Milan di ieri sera contro l'Inter, nel derby valido per la semifinale di andata di Coppa Italia: la gara è terminata 0-0 e ogni discorso è rimandato al ritorno del 20 aprile in casa dei nerazzurri con ancora valida la regola del goal in trasferta.

Bene perché...

Bene perché, finalmente, il Milan ha rimesso in campo, dopo due match assai deludenti, una buonissima prestazione dal punto di vista del ritmo e dell'intensità agonistica per tutti i 90 minuti, dominando l'Inter e creando numerose palle goal, non sfruttate per evidente mancanza di qualità di alcuni uomini offensivi rossoneri. Bene perché lo 0-0 di San Siro permette a Giroud e compagni di tornare al "Meazza" il 20 aprile con due risultati su tre a dispozione; ed era assai fondamentale, per campo e morale, non perdere questo derby. Bene perché questa squadra ha dimostrato di esserci e di saperci fare e di essere pronta al big match col Napoli, facendo anche un po' di turnover razionalizzato.

Non benissimo perché...

Non benissimo perché il Milan, molto semplicemente, poteva portarsi a casa il bottino pieno e, considerando il numero di occasioni sciupate, provare a dare più di una sbirciata alla porta d'ingresso della finale dell'11 maggio. Non benissimo perché, come al solito ormai, i rossoneri si trovano a dover recriminare per un possibile rigore non concesso a Giroud e per il mancato rosso a Lautaro per il piede a martello sul braccio di Maignan. Alla fine, comunque, poco male per Pioli: tutto è ancora aperto in Coppa Italia, tutto è aperto anche in Serie A. E dal primo round del derby sono arrivate buone notizie in ottica Napoli.