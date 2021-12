Milan-Salernitana, Ballo-Tourè torna in campo: non giocava dal derby del 7 novembre

Al minuto 62 di Milan-Salernitana, Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha deciso di far entrare Fode Ballo-Tourè al posto di Theo Hernandez. Il giocatore ex Lille e Monaco non giocava dal derby del 7 novembre 2021 in cui causò un calcio di rigore in maniera piuttosto grossolana. Oggi Ballo-Tourè ha l’occasione di rigiocar e di mettere minuti nelle gambe per non perdere troppo il ritmo partita.