MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'arbitro della partita di domani sera tra Milan e Salisburgo, decisiva per il passaggio del turno agli ottavi, sarà l'esperto spagnolo Mateu Lahoz. Il direttore di gara sarà alla 41esima partita di Champions League in carriera. Nelle precedenti ha estratto solamente 4 cartellini rossi di cui nessuno per espulsione diretta.