Milan-Sampdoria, come arrivano le due squadre al match di San Siro

4 vittorie, un pareggio e una sconfitta, questo il ruolino di marcia nelle ultime sei del Milan che continua però ad essere una squadra che va meglio in trasferta (29 punti su 52 ottenuti fuori casa). Nell'ultimo turno di campionato la Sampdoria è tornata a vincere una gara dopo sei gare di assoluto digiuno e quattro sconfitte consecutive. L'arrivo di Giampaolo in questo senso è coinciso con un risultato importante contro il Sassuolo (successo per 4-0).